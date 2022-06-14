Lincoln Fenerbahçe için İstanbul’da

FENERBAHÇE'DE yönetimi Jorge Jesus'un listesi dahilinde transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk yıldızını İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraştığı Brezilyalı Lincoln Henrique, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Taraftarlar, Portekiz ekiplerinden Santa Clara forması giyen yıldız on numarayı karşılamak için havaalanına akın etti. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz temsilcisinin yöneticileriyle yaptığı görüşme sonucu Lincoln'ün bonservisini 3 milyon Euro'ya indirerek el sıkışmıştı. Oyuncuyla da son pürüzleri gideren sarı-lacivertliler Sambacıyı İstanbul'a getirdi. Lincoln'ün sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin oyuncuyla yıllık 700 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

JESUS'TAN İŞBAŞI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün takımıyla ilk kez top başı yaptı. Sabah saatlerinde sarı-lacivertli futbolcular sağlık kontrolünden geçerken, sonrasında yeni teknik direktörleriyle tanıştılar. Akşam saatlerinde ise futbolcular, yeni teknik direktörleri Jorge Jesus'un gözetimindeki ilk idmanlarını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, ilk kamp dönemini İstanbul'da gerçekleştirdikten sonra Topuk Yaylası'na geçecek. Portekizli teknik direktörün ilk idmandan oyuncularını zorladığı görülürken, futbolcuların keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.