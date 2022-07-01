F.Bahçe’ye yeni Portekizli

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle transferde Portekiz ve Brezilya rüzgarı esiyor. Lincoln ve Bruma ile transferi açan Fenerbahçe'nin listesinde birçok Brezilyalı ve Portekizli isim bulunuyor. Onlardan biri de Sporting forması giyen Ruben Vinagre. Kadrosunda Novak ve Ferdi Kadıoğlu bulunsa da sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki ismi gündemine aldı. Jesus'un istediği isimlerden biri olan Vinagre sürekli oynayabileceği bir takım istiyor. Kanarya Portekizli futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor. Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda Ferdi de kendi orijinal bölgesi olan sol açıkta değerlendirilecek. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle 2024 yılına sözleşmesi var.

MESUT ÖZİL'E AF YOK

FENERBAHÇE'DE Mesut Özil rüyası, kabusa dönmek üzere. İsmail Kartal'a saygısızlık yaptığı gerekçesiyle Ozan Tufan ile beraber kadro dışı kalan Özil, 3 ayı aşkın süredir takımdan uzak. Başkan Ali Koç, Mesut'u tamamen silerken, yıldız oyuncunun görüşme talebine önceki gün olumlu yanıt verdi. Mesut Özil, şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi, Ali Koç bunu kabul etmedi. Koç, "Makul şartlarda yolları ayıralım" teklifi sundu ancak bu da Mesut Özil cephesinden kabul görmedi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve ciddi maaş yükü olan Mesut'ta da kriz devam ediyor.

3 YILDIZA İTALYA'DAN TEKLİF

Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi için bir yandan Jorge Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 Euro'luk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmüyor. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı Jesus'un önerisi doğrultusunda ya satacak ya yine kiralamaya çalışacak.