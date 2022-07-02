Okay sürprizi

Kadroya Lincoln, Bruma ve Emre Mor'u katan Fenerbahçe, orta saha transferi için adaylarla görüşmeye devam ediyor. Sporting'den William Carvalho ile pazarlık masasında olan sarı-lacivertliler, Celta Vigo ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshettiğini açıklayan Okay Yokuşlu'ya da kanca attı. Yönetim Jesus'un da onay verdiği milli oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan 28 yaşındaki oyuncu, İspanya temsilcisinin 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Vigo'ya dönmüş ve sözleşmeyi feshetmişti.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kadrosunda görmek istediği Okay Yokuşlu, tekrar Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncu, 2018 yılında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Okay, Avrupa kariyerinde çıktığı 103 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. 8 isim kampa alınmadı

YENİ sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için dün Avusturya'ya giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna 8 isim alınmadı. Avusturya'nın Graz kentinde kampa girecek olan sarı-lacivertlilerde Lemos, Meyer, Tisserand, Gustavo, Nazım, Crespo, Caulker ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almadı. Kadroya dahil edilmeyen isimlerden Nazım Sangare'nin sakatlığı bulunurken, diğer isimler tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı. Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan Emre Mor da kamp kadrosuna dahil edildi.