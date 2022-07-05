Fener’den Allan bombası

FENERBAHÇE, teknik direktör Frank Lampard'ın İngiliz ekibi Everton'da pek şans vermediği Brezilyalı yıldız Allan için harekete geçti. 2021- 22 sezonunun ara transfer döneminde Everton'ın yolunu tutan Lampard, 2020 yılında transferine 23,6 milyon Euro ödenen 31 yaşındaki ön liberoyu gözden çıkardı. Allan, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladı. Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe, kulübünden transferde kolaylık talep etti. Everton ise bonservis geliri elde etmek istediği 31 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor. Fenerbahçe, Allan transferi için Everton'a ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

JOSHUA KING LİSTEDE

FENERBAHÇE İngiliz ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua için de girişimlere başladı. Teknik direktör Jesus'un transferine onay verdiği yıldız golcü, kariyeri boyunca 366 maça çıktı, 79 gol atarken, 45 asist yapma başarısı gösterdi.

SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER

FENERBAHÇE'DE sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi. Kanarya'da Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz kampa götürülmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.