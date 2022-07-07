Fenerbahçe çıldırdı

Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni hamleler için harekete geçti. Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Kanarya için dün iki flaş iddia ortaya atıldı. Uruguay'daki FM Del Sol Radyo'da yayımlanan habere göre dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani sarı-lacivertli ekibe yakın.

Cavani'nin yeni takımına hazır olarak gidebilmek için Uruguay Milli Takımı'nın idman sahası Celeste Complex'te çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirilirken F.Bahçe'nin son olarak M.United forması giyen 35 yaşındaki oyuncunun son durağı olacağı konuşuluyor. Jesus'un çok istediği isimlerin başında gelen Uruguaylı forvetin takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ayrıca Sao Paulo forması giyen genç sol bek Welington için harekete geçti. Brezilya basınından Lance ve ESPN'in haberlerine göre; Fenerbahçe yönetiminin Sao Paulo'nun 21 yaşındaki Brezilyalı sol beki Welington ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü. 21 yaşındaki Wellington, geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkarak, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 1.75 boyundaki Welington'un Sao Paulo kulübüyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.