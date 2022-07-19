Fener’de Plea sesleri

Kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliği bu pozisyon için Alassane Plea'dan yana kullandı. Sarılacivertliler, Plea ve menajeriyle yapılan görüşmelerde oldukça olumlu bir ilerleme kaydetmiş durumda. Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet, 3 yıllık anlaşma karşılığında Fener'den yıllık 3 milyon Euro talep ediyor. Kanarya ise Fransız futbolcuya 2.5 milyon Euro önermiş durumda. Plea'nın, istediği ücrette indirim yapması bekleniyor. Almanlar, bonservis bedeli olarak kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

MAKSİMUM 4 MİLYON EURO

Fener cephesi, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Plea için yüksek bir rakam ödemek istemiyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, bonuslar dahil olmak üzere Alman ekibi M'Gladbach'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Eğer Plea ve kulübü, beklenen indirimleri yaparsa, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CRESPO'YA TEKLİF YAĞIYOR

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma gelen isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor. Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var. Önerilen rakamların 5-7 milyon Euro arasında olduğu yönetimin ise en az 10 milyon Euro beklediği ifade edildi. Bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine en az bir oyuncu transfer edilecek.

KİM BİLMECESİ

FENERBAHÇE'NİN Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Fransız ekibi Rennes devreye girmiş ve yıldız savunmacı için 18 milyon Euro'luk yüksek bir bonservis teklifi yapmıştı. Rennes ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanırken Napoli'nin devreye girmesi işleri karıştırdı. Gelen haberlere göre Napoli'nin Kim için 21 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Hem Rennes hem de Napoli cephesi oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba harcarken oyuncunun vereceği karar transferde etkili olacak.