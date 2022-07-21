Fener İstanbul’a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan maçta Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalarak turu İstanbul'a bıraktı: 0-0. 6. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 14'te sol kanattan Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi. 32'de çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi'nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

DİEGO ROSSİ MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

51'de sol kanattan Dinamo Kiev'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Popov'un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 63'te Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti. 67'de Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71'de hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti. 80'de Henrique'den aldığı topla rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Maçta başka pozisyon olmadı ve berabere bitti.

JORGE JESUS İLK MAÇINA ÇIKTI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Kamp döneminde yapılan 6 hazırlık maçında 5 galibiyet ve bir beraberlik alan Jesus'un öğrencileri Kiev önünde de iyi bir oyun ortaya koydu.

KULÜBEDE 3 YENİ TRANSFER

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti. Henrique ve Bruma 2. yarıda oyuna dahil oldu.

KİNG VE ARAO İLK 11 BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi. Portekizli teknik adam, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü. 67 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen ve kamp döneminde etkili performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'i de ilk 11'de oynattı.

GURBETÇİLERDEN BÜYÜK DESTEK

DİNAMO Kiev ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, Türk seyirciler sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı. Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.