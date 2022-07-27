Fenerbahçe Avrupa’da tur arıyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak. Müsabaka EXXEN'den canlı yayınlanacak. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmaya 11'de başlayan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail, İrfan Can Kahveci, Rossi, King ve Enner Valencia."

KANARYA'YA GALİBİYET YETECEK

Sarı-lacivertli İstanbul ekibi, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

242. KEZ SAHNEDE

DİNAMO Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 242. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü. Fenerbahçe ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

KALE İÇİN 3 ADAY VAR

BERKE'NİN ayrılmasının ardından Altay Bayındır'ın arkasına güven veren ikinci bir kaleci transferi yapmak isteyen F.Bahçe, 3 yerli eldiveni listesine aldı. Sarı-lacivertlilerde, altyapısından yetişen ve Osman Ertuğrul Çetin'in de yeğeni olan Rizespor'dan 25 yaşındaki Tarık Çetin öne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibinden 27 yaşındaki Gökhan Akkan olduğu öğrenildi. Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve Mart ayından beri bonservisi elinde olan 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan da listede.