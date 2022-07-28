Fenerbahçe’ye soğuk duş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında sahasında Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, turnuvaya veda etti. Kanarya Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. 2. dakikada oluşan karambolde Rossi'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı. 20'de İrfan Can'ın serbest vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 22'de King'in altıpasın sağından vuruşunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak solda Valencia'nın önüne geldi.

Valencia'nın vuruşunu kaleci çıkardı. 31'de kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Tsygankov'un vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

VALENCİA PENALTI KAÇIRDI

57'de Tsygankov'un derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kedziora, pasını aktardı. Topa dokunan Buyalskiy, topu ağlara gönderdi: 0-1. 70'te Enner Valencia, rakibinin müdahalesi sonrası ceza alanında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nın şutunda topu kaleci Buschan kurtardı. 77'de Crespo'nun ortasında Szalai kafayı vurdu, Buschan direk dibinden topu harika çıkardı. 89'da Lincoln'un kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Attila Szalai topu ağlara göndermeyi başardı ve mücadele uzatmalara gitti: 1-1.

99'da ceza alanı içinde yaşanan karambolde Vladimir Shepelev'in vuruşunda top direkten döndü. 104'te Sağ kanattan yapılan ortaya Illia Zabarnyi kafayı vurdu. Top direkten auta çıktı. 114. dakikada sol kanattan verilen pasa gelişine vuran Karavaev F.Bahçe'yi saf dışı bırakan golü kaydetti: 1-2.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

KARŞILAŞMAYA hızlı başlayan Fenerbahçe, üst üste ataklarla Ukrayna ekibine zor anlar yaşattı. Müsabakanın 10. dakikasında Dinamo Kiev savunmasının arkasına sarkan Enner Valencia, ikili mücadele sonrasında topu kazandı ve attığı pasla Joshua King'e golü attırdı. Ancak karşılaşmanın İtalyan hakemi Irrati, Enner Valencia'nın topu kaparken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

FENERBAHÇE'NİN Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.