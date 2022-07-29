Fener’i hedef aldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe, 14 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım, 8. kez elemelerde "devler ligi" hedefinden uzak kaldı.

ÇİRKİN SALDIRI

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmaya taraftarın yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı damga vururken, Avrupa basını bu olaya çirkin bir şekilde saldırdı. Rumen basınından Gazeta Sporturilor 'Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında şok edici sahneler' başlığını attı. İngiltere'den Daily Star, 'Fenerbahçe taraftarı Putin tezahüratı yaptığı için sert eleştirilere maruz kaldı' denildi.

Alman Der Spiegel'deki haberde 'Dinamo Kiev'in galibiyetinde Fenerbahçeli taraftarlardan Putin tezahüratları' başlığına yer verildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: "Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir skandal." İspanyol As gazetesinin internet sitesindeki haber 'Küresel utanç: Savaşın ortasında, İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında yapılan tezahürat' başlığıyla sunuldu. Çekya'daki Sport internet sitesi ise haberi 'Bel altı bir vuruş. F.Bahçe taraftarı Putin tezahüratı yaptı' başlığıyla yayınladı. Fenerbahçe de yaptığı açıklamada "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

UEFA SORUŞTURMA AÇTI

UEFA F.Bahçe taraftarının davranışı nedeniyle soruşturma başlattı. Konuyla ilgili disiplin müfettişi atandığı ifade edildi.

JORGE JESUS SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda F.Bahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup olurken, mücadelenin ardından soyunma odasında futbolcularına tek tek sarılan Portekizli teknik adam, oyuncularından kafalarını kaldırmalarını istedi. Jesus, "Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak" ifadelerini kullandı.