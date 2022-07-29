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Haberler Fenerbahçe Kim’den sonra Szalai’yi de istiyorlar

Kim’den sonra Szalai’yi de istiyorlar

29.7.2022

Kim’den sonra Szalai’yi de istiyorlar

JORGE Jesus yönetiminde Fenerbahçe yeni sezona başladığında takımın en sorunsuz yeri olarak savunma gözüküyordu. Stoperde Kim Min-Jae ve Atilla Szallai ikilisine güven büyüktü. Ancak önce Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından sarı lacivertliler flaş bir karar aldı. Atilla Szalai'ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e 2-1 yenildiği maçta 89. dakikada takımın tek golünü atan Szalai için 15 milyon Euro isteniyor. Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli'nin Macar futbolcu için de teklif verdiği öğrenildi. Ayrıca Premier Lig'den bazı takımların Szalai'nin şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin bir başka stoperi Marcel Tisserand da gönderilecekler listesinde bulunuyor. Sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'den gelen teklifler değerlendirilecek.

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