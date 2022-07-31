Fenerbahçe yine saldıracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transferlere devam edeceklerini belirten Koç, "Transferde geç kalındığını düşünmüyorum. Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız. Kadromuzda şişkinlik olduğunu biliyoruz. 7-8 oyuncu ayrılacak, 3-4 oyuncu gelecek. Bazı oyuncularımıza ekonomik olarak geri çevrilemeyecek teklifler var. Kim'i bırakmak istemiyorduk, maaşında iyileştirme de yaptık. Kim maddi anlamda fayda sağlasa da hocamızın da bizim de planlarımızı bozdu" dedi.

UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ

Koç, Dinamo Kiev maçında yaşanan "Putin" sloganı olayına da değindi. Olayın 20 saniye olduğunu belirten Koç, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna'nın Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendi. F.Bahçe'ye hakaret edemezsiniz" diye konuştu.

BORCU DUDAK UÇUKLATTI

Fenerbahçe denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL'sinin finansal borçlar olduğu 178 milyon TL'sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.