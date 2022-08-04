Fenerbahçe avantajı kaptı

STAT: Ülker

HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia

FENERBAHÇE: Ertuğrul Çetin - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk.60 Crespo), Emre Mor (Dk.60 Bruma), Rossi (Dk.60 Serdar Dursun), Lincoln Henrique, Valencia (Dk.77 Arda Güler)

SLOVACKO: Nguyen - Reinberk (Dk.69 Vecheta), Hofmann, Kadlec, Doski, Danlcek, Havlik (Dk.46 Vladislav Levin), Petrzela (Dk.63 Tomic), Holzer (Dk.63 Sinyavskiy), Travnik (Dk.86 Kohut), Kalabiska

GOL: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81 Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

SARI KART: Jorge Jesus (Teknik direktör), Emre Mor (Fenerbahçe) - Travnik, Sinyavskiy (Slovacko)

KIRMIZI KART: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.

5'inci dakikada Lincoln'ün soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

7'nci dakikada ceza sağası sağında topla buluşan Zajc, rakiplerini geçerek penaltı noktasına kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşundan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

17'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hincoln Henrique, meşin yuvarlağı Emre Mor'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.





48'inci dakika Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hofmann'ı oyun dışında bıraktı.

58'inci dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.

81'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Bruma'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lincoln Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 3-0.





Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



OSMAN ERTUĞRUL AVRUPA'DA İLK KEZ



Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın yedek soyunmasıyla kalede Osman Ertuğrul Çetin görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa arenasında ilk kez forma giydi. Altyapıdan 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz ise ilk kez Avrupa'da yedek kaleci olma heyecanını yaşadı.



PERES VE GUSTAVO HENRIQUE İLK MAÇLARINDA



Fenerbahçe'ni yeni transferleri Luan Peres ile Gustavo Henrique, sarı-lacivertli forma ile ilk maçlarına çıktı. Gustavo Henrique mücadeleye ilk 11'de başlarken, Luan Peres tam hazır olmadığı için yedek soyundu.



Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmada UEFA listesinde yer almayan Lemos ile Berisha, Slovacko maçı için listeye dahil adildi. İki futbolcu karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.



Öte yandan Dinamo Kiev ile oynanan mücadelelerin kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan Zajc, ilk 11'de görevlendirildi. Zajc, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yerini Crespo'ya bıraktı.



EMRE MOR SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe'de Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Slovacko mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Mor, karşılaşmanın 17'nci dakikasında Lincoln Henrique'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip fileleri havalandırdı.



JESUS SARI KART GÖRDÜ



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı maçın 54'üncü dakikasında teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro'ya itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada da sarı kart görmüştü. Öte yandan mücadelenin son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus lehine tezahüratlarda bulundu.