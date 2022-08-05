Kanarya evinde şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. 17. dakikada Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu.

Henrique'nin pasıyla topla buluşan Emre Mor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 45+1'de Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 81'de BLincoln Henrique'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-0. Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı ve 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

ERTUĞRUL'UN İLK AVRUPA MAÇI

FENERBAHÇE'NİN genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, Slovacka karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı. Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, nedeniyle kaleyi korudu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

FENERBAHÇE'NİN Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarılacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

JESUS'TAN 5 DEGİSİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine Ertuğrul Çetin'i ilk 11'de görevlendiren deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı, cezalı İsmail Yüksek'in yokluğunda Miha Zajc'a şans verirken, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King'in yerine de Lincoln Henrique'yi tercih etti. Jorge Jesus, savunmada Tisserand'ı yerine yeni transfer Gustavo'yu ilk 11'de oynattı.