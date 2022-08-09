Fenerbahçe kayıpla başladı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile berabere kalarak lige kötü başladı: 3-3. 1. dakikada sol kanattan Yonathan del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi. 16'da sağ taraftan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique'den seken top ceza sahası içinde Avounou'nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. 19'da kazanılan penaltıda Valencia topu ağlara gönderdi: 1-0. 29'da sol kanattan Ermir Lenjani'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 45+3'te King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Valencia'ya aktardı. Valencia'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

BERİSHA PUANI KURTARDI

67'de korneri Oğuz Gürbulak, pas olarak kullandı. Gheorge'nin şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2. 70'te Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 73'te Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2. 90+2'de Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncu karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-3.