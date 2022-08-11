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Fenerbahçe’de Batshuayi sürprizi

11.8.2022

Fenerbahçe’de Batshuayi sürprizi
Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan ve golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertli ekibe önerildiği öğrenildi. İngiliz ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan Belçikalı forvet oyuncusu ile görüşme yapıldığı iddia edildi. 2016'da 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Cyrstal Palace'tan sonra geçen sezon da Beşiktaş'ta forma giymişti. Belçikalı futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 14 gol atıp, beş asist gerçekleştirdi. Yönetim, Batshuayi ve kulübüyle temaslarını da sürdürüyor.
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