Iheanacho bombası

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenileyen Kanarya, şimdi de gözünü forvet transferine çevirdi. Yönetimin listesinde Maxi Gomez, Aboubakar ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alsa da sarı-lacivertlilerin, transferde basına hiç düşmeyen bir yıldızla ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

YEŞİL IŞIK YAKABİLİR

Leicester ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Nijeryalı forvetin, iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Bu sezon Leicester'ın kadroda fazla şans vermeyi düşünmediği 25 yaşındaki forvetin, transferle ilgili durumunun en kısa zamanda netleşeceği öğrenildi. Kelechi Iheanacho, geçen sezon 43 maça çıktı, 8 gol attı, 9 da asist yaptı. Nijeryalının güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Iheanacho'nun adı geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı..