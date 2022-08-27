Fenerbahçe’den Bakwa’ya kanca

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattında rotasyonu genişletmek isteyen sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcu Dilane Bakwa'yı gündemine aldığı belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yönetimin, Futbol Federasyonu'nun bu sezon tanıdığı U21 yabancı hakkını kullanmak istediği ve Bordeaux formasını giyen Dilane Bakwa'ya kanca attığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız kulübüne ile temasa geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre yönetim, Bordeaux'ya bir miktar para ve Burak Kapacak'ı takas olarak teklif etti. Bakwa sol kanatta, forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor.

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