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Haberler Fenerbahçe Fener Konya’da

Fener Konya’da

Fenerbahçe, bugün saat 19.15’te Konyaspor’a konuk olacak. Maçı Arda Kardeşler yönetecek

29.8.2022

Fener Konya’da
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
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