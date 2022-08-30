Fener’in tadı kaçtı

Süper Lig'de sezona harika başlayan Fenerbahçe, Konyaspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. 19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. 22'de Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. 54'te Samuel'e faul yapan Adil, ikinci sarının ardından kırmızı kart gördü. Her iki takım da karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor. 55'te Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta Szalai, penaltı noktasından topa iyi yükseldi. Szalai'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 66'da sol kanattan topu ceza sahasına gönderen Bytyqi'nin ortasını iyi değerlendiren Muhammet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 90+5'te Ucheuchukwu'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Maç 1-0 sona erdi.



JESUS DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Dursun'un yerine bu kez Rossi'yi tercih etti. Sarılacivertlilerde sakatlığını atlatan Joao Pedro, yedek soyundu.





KANARYA'DA 10 EKSİK

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosunda Serdar Aziz, Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Pelkas, Bruma, King, Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak yer almadı.



PEDRO İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, Konya karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Geldikten sonra sakatlanan ve çalışmalara yeni başlayan yıldız golcü, ikinci yarıda Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu.



VALENCİA KIZARDI

KONYASPOR-FENERBAHÇE karşılaşmasının 22. dakikasında Enner Valencia kırmızı kart gördü. Adil Demirbağ ile karşılıklı itişen Valencia'nın ayağı rakibinin bacak arasına doğru kalkınca hakem Arda Kardeşler oyunu durdurup kırmızı kartını çıkardı.



ADİL OYUNDAN ATILDI

VALENCİA hakeme itiraz etse de karar değişmedi ve sarı-lacivertli futbolcu soyunma odasına gitti. Bu pozisyon sonrasında Konyasporlu Adil de sarı kart gördü. 54'de ise Osayi'ye yaptığı faul sonrasında Adil ikinci sarı kartını görerek Konyaspor'u 10 kişi bıraktı.

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