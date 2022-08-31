Fener’in kozu fikstür

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe'de mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken, ligde oynayacağı 4 maçın İstanbul'da olması sarı-lacivertlilerin gelecek adına işini kolaylaştırıyor. Bu süreçte Kayserispor ve Alanyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Kanarya, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaştıktan sonra Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Fenerbahçe bu periyotta Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıkacak ve bunlardan sadece birini deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca'yı konuk edecek, bir buçuk aylık sürede sadece Rennes ile Fransa'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan Konya maçında kırmızı kart gören Valencia karşılaşma sonrası özür dilerken hakemin kararına da tepki gösterdi. Valencia "Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum" dedi. Kayseri sınavında Valencia'nın yerine Joao Pedro'nun 11'de başlaması bekleniyor.

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