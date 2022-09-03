Fener’in kararı Batshuayi

Fenerbahçe, uzun süredir aradığı forveti buldu. Sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de olan ve geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Belçikalı golcünün Avrupa'da transferin son günü Nottingham Forest'a transferi evrak engeline takılınca Kanarya'yı tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Euro, 2023- 2024 sezonu için 3.000.000 Euro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Euro ödenecektir."