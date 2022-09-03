  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Fener’in kararı Batshuayi

Fener’in kararı Batshuayi

Forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, geçen yıl Beşiktaş’ta geçiren Belçikalı golcüyle anlaştı

3.9.2022

Fener’in kararı Batshuayi

Fenerbahçe, uzun süredir aradığı forveti buldu. Sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de olan ve geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Belçikalı golcünün Avrupa'da transferin son günü Nottingham Forest'a transferi evrak engeline takılınca Kanarya'yı tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Euro, 2023- 2024 sezonu için 3.000.000 Euro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Euro ödenecektir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA