Fener ışıl ışıl

YAPTIĞI transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek flaş bir başlangıç yaparken taraftarlarından tam not aldı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının ışık saçması sebebiyle bu sezon Kadıköy'deki her maçta tribünleri tıklım tıklım doldururlarken 90 dakika tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdiler.

Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un elindeki geniş kadroyu çok verimli kullanması dikkat çekerken hem ligde hem de Avrupa'da oyuna sonradan dahil ettiği oyunculardan maksimum verim aldı. 16 değişikliğe imza atan Portekizli çalıştırıcı, 11 futbolcudan skor katkısı aldı. Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu. Kanarya'nın yeni yıldızı Michy Batshuayi'nin ilk maçında fileleri sarsması da tribünleri mest etti.

Taraftarların ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Michy Batshuayi, "Elbette ki onların göstermiş olduğu bu sevgi beni aşırı mutlu etti. Daha önce de söylemiş olduğum gibi beni çok iyi karşıladlar ve bu bana fazlasıyla güç verdi. Ben de bu motivasyonu atacağım gollerle ve takım arkadaşlarımla doyasıya kutlayacağım" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE KONUŞULDU

TRANSFERDE en çok konuşulan takım F.Bahçe oldu. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı. F.Bahçe zirvede yer alırken sarı-lacivertlileri G.Saray ve Beşiktaş izledi.