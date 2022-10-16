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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de değişim vakti

Fenerbahçe’de değişim vakti

16.10.2022

Fenerbahçe’de değişim vakti
FENERBAHÇE teknik direktörü Jorge Jesus'un yarın Ankaragücü ile oynanacak maçta rotasyona devam etmesi bekleniyor. Portekizli teknik adamın kalede Altay Bayındır'ı kulübeye çekebileceği ve Göztepe'den transfer edilen İrfan Can Eğribayat'a şans verebileceği konuşuluyor. Geçen hafta yediği goller yüzünden eleştirilen Altay'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. İrfan Can bu sezon şu ana dek sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamadı. Jesus'un hafta içinde Larnaca maçının 11'inde sahaya sürdüğü Arda Güler'i ise yine yedek başlatacağı gelen haberler arasında. Tecrübeli teknik adam hücum hattı için ise henüz kararını vermedi.
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