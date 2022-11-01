Rekorbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin doludizgin gidişatı devam ediyor. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'la büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de takım içindeki uyum ve azim saha başarılarının da gelmesiyle camiada büyük sevinç yaratıyor. Geride kalan 11 maçta 34 gol kaydeden sarı-lacivertliler, 103 golle Türkiye ligi gol rekoru kırdığı sezonun da ötesine geçti. Fenerbahçe o dönem 11 maçta 23 gol atarken, bu sezon aynı sayıdaki karşılaşmada 34 gole ulaşarak istatistikleri alt üst etti. İlk 11 maçlar dikkate alındığında Kanarya en golcü sezon başlangıcını 1959- 1960 sezonunda Lefter Küçükandonyadis ve Can Bartu'nun forma giydiği kadro ile yapmıştı. O sezon 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertliler, aynı istatistiği 63 yıl sonra Jorge Jesus yönetiminde tekrarladı. Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 ve üstü attığı gol performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Kasımpaşa'yı 6-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirvede yer alıyor.



ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Takımdaki oyuncular üzerinde büyük bir etki yaratan Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerini her maçta oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Mücadelelerde görev alan ve almayan bütün oyuncuların özverisi, mücadeleden kopmamaları, baskılı oyun da başarıları devamında getiriyor. Ligde olduğu kadar Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe, oynadığı güzel futbolla şampiyonluğun en büyük adayıyım mesajını şimdilerden vermeye başladı.

SERDAR DURSUN OCAK'TA GİDİYOR

FEnerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremeyen Serdar Dursun Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 maçta yalnızca 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun'un bu konudan rahatsız olduğu ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Devre arasında takımdan ayrılacak olan milli oyuncunun Süper Lig'den gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine Almanya Ligi'nde devam etmek istediği ifade edildi. Başarılı forvetin Almanya Ligi ekiplerinden bir takıma transfer olacağı öğrenildi.



BATSHUAYI İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, İstanbulspor maçına damga vurdu. Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve Fenerbahçe'ye geldikten sonra başarısı ile takdir toplayan Batshuayi, üstün oyunu ile hat-trick yaptı, Türkiye kariyerinde ilki başardı. Ligde gol sayısını 5'e yükselten 29 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 golü hanesine yazdırdı.

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve Milan, Atletico Madrid gibi kulüpleri peşine takan Crespo, sarı-lacivertlilerle 17 maça çıktı, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu olan Batshuayi, son olarak 2017 yılında Chelsea formasıyla Nottingham Forest karşısında hat-trick yapmıştı.