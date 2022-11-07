Rakip Sivas

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider girerken rakibi Sivasspor ise üst üste iki maçını da kaybetti. Sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can ve Mert Hakan önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Rossi ile ilgili kararı ise maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus verecek.

BAŞAKŞEHİR HATAY ÖNÜNDE

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Başakşehir, bugün deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligde 23 puanla zirveyi takip eden Başakşehir ve 10 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'un bugünkü kritik 90 dakikada galip gelmekten başka bir çareleri bulunmuyor.