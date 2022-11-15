Jesus için flaş iddia

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus için Brezilya Milli Takım iddiaları gün geçtikçe artıyor. Sambacılarda Dünya Kupası'nın ardından teknik adam değişikliği yaşanacağı söyleniyor. Brezilyalı yetkililerin Tete'nin yerine Jorge Jesus'u takımın başına geçirmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam ile Dünya Kupası sonrası görüşmeler başlayacak. Konuya dair son iddia, Brezilya basınından geldi. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Brezilyalı yorumcu Renato Mauricio Prado, konuya ilişkin konuştu.

MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Prado'nun Jesus'a dair yaptığı o açıklamalar: "Öncelikle, Portekizli Abel Ferreira'nın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek isteyip istemeyeceğine dair şüphelerim var. Ferreira'nın istemediğini söylemesi başka bir şey, davet geldiğinde bunu değerlendirmesi başka bir şey. Jorge Jesus, bana Brezilya Milli Takımı'nı yönetmenin 'bir rüya' olacağını söyledi. Abel'in muhteşem bir hoca olduğunu kabul etsem de, Jesus'un Brezilya'da devrim niteliğinde işler yaptığını hatırlıyorum." Öte yandan Jesus, kısa süre önce kendisine sorulan yeni sözleşme sorusuna cevap vermişti. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile geleceği hakkında sorulan sorulara Mayıs ayını işaret etmişti.

HERKES SAYGI DUYUYOR

FENERBAHÇE'DE Jesus'un gelişiyle birlikte takımdaki hava tamamen değişti. Disipliniyle ön plana çıkan Portekizli hocaya olan saygı ve sevgi futbolcuların tavırlarından belli oluyor. Sadece futbolcular değil kulüpte çalışan herkes de bu saygıya katılıyor.

TESELLİ VERDİLER

GİRESUNSPOR mağlubiyetinin ardından soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, alkışlarla takıma moral verdi. "Hepinize teşekkür ediyorum. Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum" diyen Koç, kırmızı kart gören Pedro ile yenen iki golde hata yapan Serdar Aziz'i de teselli etti. Kendisi gelmeden kimsenin soyunma odasından çıkmasını istemeyen Teknik Direktör Jorge Jesus da "Bu bir yol kazası. Şimdi gidin 12 gün iyice dinlenin. Bunu fazlasıyla hak ettiniz" diyerek oyuncularına sahip çıktı.

HEP GOLCÜLER KIZARDI

Fenerbahçe bu sezon ligde üç kez kırmızı kart görürken, bunların forvetler olması dikkat çekti

SÜPER Lig'de verilen araya Giresunspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe'de moraller bozulurken, ilginç bir istatistik de gözlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli futbolcular bu sezon ligde 3 kez kırmızı kart görürken, bu isimlerin forvet oyuncusu olması dikkat çekti. Kanarya'da bu sezon kırmızı kart gören isimler Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro oldu.

Valencia, Konyaspor maçında direkt kırmızı kart görürken, Batshuayi Sivasspor önünde ve Pedro ise Giresunspor karşısında çift sarıdan kırmızı kart ile atıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iki mağlubiyet alırken, ikisi de bu 10 kişi kaldığı maçlarda oldu. Valencia'nın atıldığı maçta rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Pedro'nun kızardığı karşılaşmada Giresunspor'a 2-1'lik skorla teslim oldu. Kanarya, sadece 10 kişi kaldığı Sivas maçında 1-0 kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un hücum oyuncularıyla toplantı yaptığı ve kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

OGÜN ÖZDEMİR