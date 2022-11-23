F.Bahçe’den stoper hamlesi

ATTIĞI gollerle büyük sükse yapan F.Bahçe bu sezon en büyük sıkıntısını savunmada yaşarken, stoper bölgesine yapılacak takviye için adayların sayısı da artıyor. Bu doğrultuda geniş bir liste hazırlamaya başlayan sarı lacivertlilerin, genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği biliniyor. F.Bahçe'de son gündeme gelen isim ise Köln'den Timo Hübers oldu.

JESUS'TAN DA ONAY ALINDI

İZLEME komitesinin Jesus'a sunarak onayını alan 26 yaşındaki stoperi yönetime de raporladığı ifade edildi. Alman futbolcu, gerektiğinde ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Daha önce Hannover 96 takımının da forması giyen Timo Hübers ülkesinin 18 yaş altı milli takımlarına seçilmişti. 186 resmi maçta oynayan Hübers 15 gol, 4 asist üretti. Oyuncunun performansı piyasa değerine yansıdı. Geçen yıl aralıkta değeri 1.5 milyon euro civarında olan 1.90 boyundaki futbolcuya haziran ayı itibariyle 7.5 milyon euro değer biçilmeye başlandı.