Altay çıkmazı

Bu sezonki performansı nedeniyle sık sık eleştiri alan hatta taraftarlar tarafından ıslıklanan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un sahip çıktığı eldiven Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle de maç içerisinde büyük protesto alınca yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile yaptığı yeni kontrat görüşmelerini askıya aldı. Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarılacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

SAMET'İ DUYURDULAR

Milli kaleci, teklife sıcak bakmazken, yönetim görüşmeleri askıya alma kararı aldı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Samet Akaydın transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transeri konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.