Fenerbahçe çok mutlu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'u mağlup ederek takibini sürdürdü: 1-2. 10. dakikada Rossi'nin şutunu kaleci Orkun çeldi. Dönen topla buluşan Batshuayi'nin sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunda kaleci Orkun bir kez daha gol olmasına izin vermedi. 14'te Valencia'nın önünü boşaltarak ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Orkun'u çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere göndermesine kaleci Orkun yaptığı müdahale ile engel oldu. 73'te Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Batshuayi, Orkun'u da çalımlayıp topu filelere gönderdi: 0-1. 78'de Avounou'nun savunma arakasına attığı akıl dolu pasta topla buluşan Umut Nayır, kaleci Altay'ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı sağ ayağı ile boş ağlara gönderdi:1-1.

VAR'DAN DÖNDÜ

89'da Valencia'nın içerdeki takım arkadaşı Batshuayi'ye çıkarmak istediği pasta Glumac'ın ters müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

90+8'de savunma arkasına sarkan Umut Nayır'ın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak hakem, golün geçersiz olduğu kararını verdi. Maç 3-1 sona erdi.





JESUS'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de geniş bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de değerlendirdiği İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Miha Zajc ve İsmail Yüksek'i kulübeye çekerken, Bright Osayi- Samuel ve Joshua King kadroda yer almadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirdi.



İRFAN CAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HangiKredi Ümraniyespor maçına ilk 11'de başladı. Cezası nedeniyle birer lig ve kupa müsabakasını kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu, cezasının bittiği ilk müsabakada ilk 11'de görevlendirildi.





BATSHUAYİ VE EMRE GERİLDİ

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında tartışma çıktı. Belçikalı santrfor, ceza sahasına orta yaptıktan sonra ikili arasında tansiyon yükseldi. Batsuhayi pozisyon tamamlandıktan sonra Emre Mor'a karşı kızgın bir şekilde sitem etti. Emre, Batshuayi'yi gülerek karşıladı. Batshuayi bu hareket sonrası daha da sinirlendi. İrfan Can araya girerek kavganın büyümesini önledi.