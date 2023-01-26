Oosterwolde tamam

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Serie B takımlarından Parma'da forma giyen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano transferi duyurdu. Romano yaptığı paylaşımda "F.Bahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarılacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerine yer verdi.

F.BAHÇE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Hollandalı'nın F.Bahçe'ye imza atmaya hazır olduğu belirtildi. F.Bahçe Parma ile de pazarlılarını sürdürüyor. 6.5 milyon Euro+bonuslar şeklindeki teklifini yükselten ve 7.5 milyon Euro+1 milyon Euro bonus şeklinde revize eden Kanarya, İtalyan ekibini ikna etmek üzere.



19 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

JAYDEN Oosterwoldebu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı. Oosterwolde'nin transferinde yaşanan gelişmeler sonrası oyuncu 11'den kesildi.



EK KONTENJANA YAZILACAK

JAYDEN Oosterwolde'nin yetenekleri ve performansının yanı sıra, TFF'nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana yazılabilecek olması bir numaralı hedef haline gelmesini sağladı. Yabancı kontenjanı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler böylelikle bir yabancı ismi daha kadrosuna katabilecek.

LİVAKOVİC HAMLESİ

SEZON sonu sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır'la yeni kontrat üzerinde uzlaşamayan ve başarılı eldivenle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla harikalar yaratan kaleci için İngiltere ekibi Nottingham Forest'ın da devrede olduğu öğrenildi. Zagreb'in file bekçisi için en az 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 28 yaşındaki eldivenin yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi.