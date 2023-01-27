Borini için takas formülü

Fenerbahçe, sol beke takviye konusunda Parma'da görev yapan Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Karagümrük'ün kanat oyuncusu Fabio Borini için de temaslar sıklaştırıldı. Fatih Karagümrük forması ile 13 gol atıp 7 de asist yapan oyuncu için takasta Bruma formülünün kullanabileceği gelen haberler arasında. İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi.



FERDİ: AVRUPA HAYALİM VAR

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası Samandıra'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Tabii ki Avrupa'ya gitme hayalim var ama şu an takım olarak şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Şimdi tek odak noktam Fenerbahçe" yorumunu yaptı.



EMRE'YE HEDİYE

FENERBAHÇE'DE dün gerçekleştirilen idmanda özel anlar yaşandı. Çok sevdiği köpeğini geçtiğimiz günlerde kaybeden ve oldukça üzgün olan Emre Mor'a takım arkadaşları çok güzel bir jest yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular genç oyuncunun kaybettiği köpeği ile aynı cins yavru bir labrador hediye etti.