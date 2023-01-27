  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Borini için takas formülü

Borini için takas formülü

Fenerbahçe yönetiminin başarılı oyuncuyla ilgili Karagümrük’e Bruma’yı önerebileceği öne sürüldü

27.1.2023

Borini için takas formülü

Fenerbahçe, sol beke takviye konusunda Parma'da görev yapan Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Karagümrük'ün kanat oyuncusu Fabio Borini için de temaslar sıklaştırıldı. Fatih Karagümrük forması ile 13 gol atıp 7 de asist yapan oyuncu için takasta Bruma formülünün kullanabileceği gelen haberler arasında. İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi.

FERDİ: AVRUPA HAYALİM VAR
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası Samandıra'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Tabii ki Avrupa'ya gitme hayalim var ama şu an takım olarak şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Şimdi tek odak noktam Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

EMRE'YE HEDİYE
FENERBAHÇE'DE dün gerçekleştirilen idmanda özel anlar yaşandı. Çok sevdiği köpeğini geçtiğimiz günlerde kaybeden ve oldukça üzgün olan Emre Mor'a takım arkadaşları çok güzel bir jest yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular genç oyuncunun kaybettiği köpeği ile aynı cins yavru bir labrador hediye etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA