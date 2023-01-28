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Haberler Fenerbahçe Oosterwolde geliyor

Oosterwolde geliyor

Fenerbahçe Parma’nın 21 yaşındaki sol beki ile 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Futbolcu 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

28.1.2023

Oosterwolde geliyor

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi için mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Parma ile 7.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varırken oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından F.Bahçe forması giyeceği öğrenildi. Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti. 2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu. Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti. Bu arada Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmana, günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel'in katılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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