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Haberler Fenerbahçe Fener’in rakibi Kasımpaşa

Fener’in rakibi Kasımpaşa

29.1.2023

Fener’in rakibi Kasımpaşa

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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