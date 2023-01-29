Fener’in rakibi Kasımpaşa

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.