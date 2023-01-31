Fenerbahçe coştu

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, transfere yöneldi. Şu ana kadar kadrosuna sadece Samet Akaydın ve Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertilerde hareketli saatler başladı. Barcelona'dan ayrılan Emre Demir'i de İstanbul'a getiren ve 4.5 yıllığına anlaşan Fenerbahçe için flaş bir iddia da Ada basınından geldi. İstanbul ekibinde gösterdiği başarılı performans sonucu Premier Lig ekiplerini peşine takan Osayi Samuel'e teklif yağıyor. Kurmaylar, ayrılmak istediği öğrenilen yıldız isimin alternatifini de İngiltere'den buldu. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen Kyle Walker için nabız yokladığı öğrenildi. City Teknik Direktörü Guardiola tarafından yedek bekletilen oyuncunun da yeni bir maceraya atılmak istediği bu yüzden teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

OOSTERWOLDE İMZALADI

Öte yandan Fenerbahçe, Oosterwolde'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarılacivertliler, genç oyuncu için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Fenerbahçe tarafından ödenecek. Kanarya, genç yıldıza 4.5 yıllık anlaşma imzalattı.

FENER'DE ARDA FIRTINASI

FENERBAHÇE'DE Arda Güler fırtınası esiyor. Sezon başından beri oynatılmaması nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'un en büyük eleştirilme konusu olan Arda, önceki gün Kasımpaşa önünde maça 11'de başladı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan genç yıldız, 70 dakika sahada kaldı. Arda gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Hem hücumda hem defansta elinden geleni yapan Arda Güler, 70. dakikada yerini Rossi'ye bırakırken, tüm stat genç oyuncuyu ayakta alkışladı. Arda'nın Kasımpaşa karşısındaki 3 şutundan biri direkten dönerken, yüzde 90 pas başarısıyla oynadı