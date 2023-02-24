Fenerbahçe’de Valencia yolcu

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Enner Valencia'nin durumu netlik kazandı. Ekvadorlu golcünün, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı belirtilirken sezon sonunda Kanarya'ya veda edecek olan oyuncunun Brezilya Ligi ekibi Internacional'e imza atacağı bildirildi. 33 yaşındaki futbolcu Haziran ayında Internacional ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

YENİ HEDEF PASALİC

Bu arada Kanarya transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin on numara transferi için hedefindeki ismin Atalanta forması giyen Mario Pasalic olduğu iddia edildi. İstanbul ekibinin İtalyan ekibi ile 2025 yılında kontratı sona erecek Hırvat futbolcu için kulübüne 7 milyon 250 bin Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Yurtdışı basını Kanarya'nın Pasalic'e olan yakın ilgisini manşetlerine taşırken, sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki on numarayı ikna etmeye çabaladığını ifade etti.

JORGE JESUS'A 1 MAÇ CEZA

PROFESYONEL Disiplin Kurulu, Adana Demirspor maçının sonunda hakem Ali Palabıyık'ı itirazının ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.