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Fenerbahçe'nin Avrupa maçı hakemi belli oldu

Fenebahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla deplasmanına çıkacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek.

İHA

07.03.2023, 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 12:33

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te Sevilla ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.
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