Fener’de Jesus çıkmazı

Fenerbahçe'de sezon başında kurmayların büyük uğraşlar sonucu takımın başına getirdiği teknik direktör Jorge Jesus için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen, yine Brezilya takımlarından teklifler aldığı ortaya çıkan usta teknik adam için dün flaş bir iddia daha gündeme düştü. Takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'yi bambaşka bir kimliğe kavuşturan Jesus, son haftalarda ise eleştirilerin odağında bulunuyordu.



KOÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Buna rağmen özellikle Ali Koç'un tecrübeli hocayla yola devam etmek istediği öğrenildi. Jesus'un ise takımın başında kalmak için iki tane şartının olduğu öne sürüldü. Bunların ilkinin takımın şampiyon olması olduğu öne sürüldü. Tecrübeli ismin, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çalışmak için bunu ön koşul olarak sunduğu belirtildi. İkinci şartın ise istediği transfer bütçesinin oluşturulması olduğu iddia edildi. Koç'un da bu doğrultuda çalışmalara başladığı öğrenildi.

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