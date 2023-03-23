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Haberler Fenerbahçe Son Dakika... PFDK Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

Son Dakika... PFDK Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

Son Dakika...Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

23.03.2023, 23:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 23:41

Son Dakika... PFDK Jorge Jesus’un cezasını açıkladı!
Son Dakika... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç sahalara giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası verirken, Portekizli teknik direktöre Sevilla maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar sebebiyle ise 104 bin TL ceza verildi.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının başında yer alamayacak.
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