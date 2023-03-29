Brezilya’dan Jesus iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon sonu Brezilya milli takımının başına geçeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı eski kaleci Julio Cesar, Benfica'da birlikte çalıştığı Jesus ile Portekiz'de görüştüğü iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Cesar, "Federasyon temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Yıllardır Lizbon'da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Hiç kimse benden arabuluculuk talebinde bulunmadı. Ben oranın temsilcisi değilim. Jorge Jesus değer verdiğim bir arkadaşım" dedi. LINCOLN AMELİYAT OLDU

Öte yandan sakatlığıyla Fenerbahçelileri üzen Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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