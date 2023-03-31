Giroud bombası

İtalya'da Milan'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve hala Fransa milli takımı formasını giymeye devam eden Olivier Giroud, sonunda Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe'nin 1.92 boyundaki santrfor için ciddi adımlar atmaya karar verdiği iddia edildi. 36 yaşındaki yıldızın İtalyan devi Milan ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Bu durumu fırsat bilen sarı-lacivertli kurmayların, kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Milan'ın, yaşına rağmen büyük katkısı sebebiyle Giroud'yu kadrosunda tutmak istediği ancak Fransız futbolcunun yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi. Jorge Jesus'un da Giroud ismine sıcak baktığı öne sürüldü. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Olivier Giroud bu sezon Milan'da 34 maça çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Giroud'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.Enner Valencia'nın takımdan büyük ihtimalle ayrılacak olması ve Batshuayi'nin de formsuzluğu sebebiyle Fenerbahçe forvetteki boşluğu Fransız yıldızla doldurmak istiyor. Giroud, son 2 sezonda neredeyse hiç maç kaçırmadı.Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sakat sayısının fazla olması can sıkıyor. Hücum hattındaki önemli eksiklerin yanı sıra, sarı-lacivertlilerin bu sezon büyük umutlar bağladığı savunma oyuncusu Luan Peres'in de bir türlü sakatlığını atlatamaması büyük sorun yarattı. Dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen tecrübeli stoper en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Peres'in mayıstan önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtildi.