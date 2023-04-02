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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20.30'da

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

02.04.2023, 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023, 18:20

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20.30’da

Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Arda Güler, Diego Rossi, Joao Pedro.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Vincent.

DERBİDE 357. RANDEVU
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

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