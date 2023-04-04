Jesus yolcu

Süper Lig'in 27. haftasında öne geçtiği maçta 10 kişi kalan Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı belirtildi. Mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefine Jorge Jesus gelirken, Portekizli teknik adamın zorluk derecesi yüksek maçlardaki diziliş tercihi bir kez daha kaybettirdi. Taraftarlar da Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, Koç'un faturayı Jesus'a kestiği öğrenildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 4 derbiye çıkan Jesus, bu maçların 3'ünden yenilgiyle ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı ve hiç galibiyet alamayarak kötü bir performans ortaya koydu. Portekizli teknik adamın zorluk derecesi yüksek maçlarda takımını üçlü savunmayla sahaya sürmesi de gündem oldu.Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 7 yenilgi alırken bunların 5'i, üçlü savunma ile geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KAFASI ÇOK KARIŞIK

Bu maçlarda rakiplerine fazlaca pozisyon şansı tanıyan F.Bahçe, gol üretimi konusunda da sınıfta kaldı. İsminin Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılmasından dolayı kafasının karışık olması da ayrılık sürecini hızlandırdı.

SERGEN YALÇIN İDDİASI GÜNDEMDE

HEM büyük maçlardaki kötü performans hem de geleceğiyle ilgili sık sık çıkan haberler nedeniyle Jesus'la yola devam etmeme kararı alan F.Bahçe, Portekizli hocanın yerine getireceği ismi belirledi. Sarı-lacivertliler, Jesus'un yerine Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi düşünüyor. Kanarya'nın bu hafta içi Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştireceği ve görüşme sonrası yol haritasını netleştireceği ifade edildi. Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşayan Yalçın, Beşiktaş'ın ardından bir takımda görev yapmamıştı.