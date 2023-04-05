Fener sil baştan

Kadıköy'deki tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarları tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile şimdilik devam kararı alsa da kupadan alınacak kötü sonuçla ayrılık ihtimalinin kuvvetli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin kulislerinde seçim rüzgarları da sert bir şekilde esmeye başladı. Camianın önde gelen bazı dernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde bir araya gelmesi beklenen Yıldırım ise başkanlığa sıcak bakmıyor. Taraftar ise sosyal medyada iş insanı Sadettin Saran'ı başkanlığa aday olmaya çağırdı.



SARAN VE AYDINLAR SESLERİ

Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde seçim yarışına girmeyerek Koç'u destekleyen Saran, bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı. Sadettin Saran, son dönemde Fenerbahçe'de yaşanan olayları yakından takip ediyor. Koç'un seçim kararı almasından sonra başka başkan adaylarının ortaya çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte, olası bir seçimde aday olması beklenen adaylardan bir diğeri de TFF eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar. Olağanüstü kongre kararı alınması halinde Aydınlar'ın da seçim hazırlıklarına başlayacağı belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un kongre kararı almaması halinde ise Fenerbahçe'de olağan genel kurul için 1 yıl daha beklenecek.



JORGE JESUS İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus, durum değerlendirmesi için dün sabah saatlerinde kulüp binasında buluştu. Görüşme 3 saatten fazla sürerken, Koç'un Jesus'tan bir rapor aldığı ve alınan kötü sonuçları değerlendirdiği öğrenildi. Toplantı sonrası Portekizli teknik adam, özel aracıyla Samandıra'ya gitmek için kulüpten ayrılırken, yönetimin şimdilik devam kararı aldığı öğrenildi. Yarın oynanacak kupa maçında olumsuz sonuç alınması halinde Sergen

Yalçın ve İsmail Kartal isimlerinin gündeme alınabileceği de gelen haberler arasında.

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