Fener moral buldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u yenerek yarı finale yükseldi. 8. dakikada soldan Alioski'nin ortasında Valencia topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-0. 18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 42. dakikada ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi. Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda ilk yarının skoru belirlendi: 2-1.

BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI

İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, 58'de farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor'un savunmadan çıkmak istediği anda pres yapan Serdar, kaleci Cenk topu ayağından açınca araya girdi. Topu kazanan Serdar meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 90'da kazanılan topta Fenerbahçe rakibini üçe iki yakaladı. Serdar Dursun'un pasında Arda Güler yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve F.Bahçe 4-1'lik skorla turu geçti.

TRİBÜNDE TEPKİ VARDI

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada başlama düdüğü öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim İstifa" şeklindüdüğü lacivertde tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma boyunca ve sonrasında da tezahüratlarıyla yönetimi istifaya davet etti. Oyuna 68'de giren Arao da tepki gördü. Bu esnada Teknik Direktör Jorge Jesus, ellerini iki yana açarak tepki gösterdi.