Tur gelse de sorun bitmedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivasspor ile eşleşen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Süper Lig'de son zamanlarda aldığı istikrarsız sonuçlarla zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, son olarak evinde öne geçtiği maçta 10 kişi olan Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Bu maçla birlikte başlayan tepkiler Kayserispor maçında da devam etti.



TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

Taraftarlar galibiyete rağmen yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca futbolculardan İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Arao'yu da ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar yalnızca Serdar Dursun ve Arda Güler'e destek olurken, teknik direktör Jorge Jesus tribünlere dönerek tepki gösterdi. Öte yandan başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un arasının da kötü olduğu ve ligde alınacak olumsuz bir sonucun ardından takımda taşların yerinden oynayacağı öğrenildi.



İSAK VURAL AYRILDI

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden İsak Vural hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. İsak Vural'ın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kiralanamadığı için Hammabry'de oynaması adına sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü.

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