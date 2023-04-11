Fenerbahçe zirveyi takipte

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti, lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya düşürdü. 4. dakikada Szalai'nin kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Arao, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Arao'nun kafa vuruşu sırasında düdüğünü çalarak ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Samet Akaydın'ın Rayyan Baniya'ya faul yaptığını işaret etti. 24'te Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Altay, topa sahip olamadı. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Ozdoev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

MIHA ZAJC'TAN JENERİKLİK GOL

51'de Valencia'nın vuruşunda savunmadan dönen topla ikinci yarıda oyuna giren Zajc buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından harika vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 56'da Borini'nin rakiplerini geçerek kaleci Altay ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 78'de Arda Güler'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Bay geçtiği hafta hata yapmadı, maçı 2-1 kazandı.

ALTAY'IN HATASI BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

PERFORMANSI nedeniyle sezon boyunca Fenerbahçeli taraftarların eleştirisine ve ıslıklı protestosuna maruz kalan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük karşısında da ciddi bir hata yaptı. Magomed Ozdoev'in golünde topu kontrol edemeyip sektiren milli kaleci büyük tepki çekti. Geçtiğimiz haftalarda 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 24 yaşındaki eldiven için sosyal medyada sert yorumlar yapıldı. hata sonrasında sosyal medyada, 'Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Altay'dan kurtulması şart', 'Altay yerini mi beğendin de kalkmıyorsun?', '3'e 5'e bakmadan satılmalı, çok amatör' yorumları yapıldı.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

OLMAMIŞTIR

Arda Güler'in 76'da kullandığı korner sonrasında Szalai kafa ile Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

51'de de Zajc'ın müthiş şutuyla beraberlik gelmişti. O anlarda muhtemelen şu konuşmalar "olmamış"tır;

-Ne VAR ?

-Bakıyoruz hocam -Yok mu ofsaytımsı bi şeyler?

-İki pozisyon öncesine gittik, üçüncüye bakalım mı?

-Rakiple temas VAR'dır belki...

-Topla temas VAR, hem de ayakla, bi tanesinde de kafayla.

-Sahada duruşu "Faul" desek...

-Sistem kitapçığında bu yok...

F.Bahçe, saygı duyulacak rakiplerle oynuyor.

Karagümrük de bunlardan. Hani "dibine kadar" derler ya, öyle mücadele ettiler, bütün gedikleri kapayıp, kendi planlarını uyguladılar. Ama bu mücadeleyi iki pozisyona hapsedip, kimseye futbol konuşturmayan "sistemin" parçaları karar veriyor. Emre'nin sırtına binilmesi, Valencia'nın indirilmesi, gözlerinin önündekini, "es" geçmeleri...

ARDA GÜLER OYNAMALI!

Maçın ikinci önemli konusu Arda Güler...

"Ocak'tan itibaren ilk on bir oyuncusu olur" dedim. Kapanması sürpriz olmayan rakip karşısında, böylesine adam eksilten, pas ve şut kalitesine sahip oyuncuyu, kulübede tutmanın teknik açıklaması yok. Rakibin yıkıcı presi, ilk 45'te üç şutta bıraktı Fenerbahçe'yi. Yine ilk hamle olmadı Arda... Merkezi kalabalık tutan rakibine, bir fazla orta saha pas hızını arttırmayı da düşünmüyorlar. Yine de tırnaklarını, şampiyonluk iddiasına geçirmiş, sabırlı kalmayı başaran ve birbirine sarılan bir takım var. Dünkü maçta hemen hepsi "nasıl kötü oynarım" provası yaptılar ama hiç vazgeçmediler.

Sıra Ali Koç ve arkadaşlarında; Jesus ile adam adama oynama zamanı geldi.