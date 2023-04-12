F.Bahçe umutlandı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü mağlup ederek umutlarını yeşertti. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olarak aradaki puan farkının dokuza yükselmesine engel olamayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı karlı kapattı. Kalan 10 hafta öncesi yeniden umutlanan Kanarya'da özellikle Arda Güler ve Miha Zacj'ın performansı taraftarları sevindirdi.



DİREKT 6 PUAN GELECEK

İstanbul temsilcisi, kalan 10 maçından ikisinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK'dan direkt 3'er puan alacak. Sarı-lacivertliler, son hafta bu yüzden maç yapmayacak. Kanarya bu nedenle Galatasaray derbisine kadar aradaki puan farkını kaparak rakibini yakalamak istiyor. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Fenerbahçe, sezonu çifte kupayla kapatmak için planlamalara yeniden başladı.



HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'nin önceki gün Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçtaki hakem yönetimi gündemde bomba etkisi yarattı. Abdülkadir Bitigen'in çaldığı ve çalmadığı düdüklere tepki yağdı. Eski hakemler ve yorumcular da tecrübeli hakemi ağır bir şekilde eleştirdi. Özellikle Arao'nun verilmeyen golünde faul olmadığını savunan yorumcular, Karagümrük'ün attığı golde de kural hatası olduğunu savundu. Hakemin bu pozisyonda ofsayt düdüğü çaldığını, ancak kaleci Batuhan'ın oyunu degajla başlattığını söyleyen yorumcular, golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertli yöneticiler de maçın ardından yaptıkları açıklamalarda hakeme öfke kustu. MHK'nin Abdülkadir Bitigen ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

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