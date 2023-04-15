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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

15.04.2023, 19:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023, 20:32

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.


FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar
Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

106. RANDEVU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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