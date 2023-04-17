F.Bahçe’de Pirlo iddiası

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi devam ediyor. Sezon başında sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamlın geleceği belirsizliğini korurken İtalya'da yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nico Schira; Fenerbahçe'nin Jesus'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu adaylardan birisi olarak belirlediğini duyurdu. Bu arada Ankaragücü maçı sonrası da Jesus, geleceği ile ilgili "Başkanımızla görüştük. Ama ben sezonun son günü kararımı veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam" dedi.

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